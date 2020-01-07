Мнение: «Жека, уходи»: именитое издание продолжает плодить фейки работника-бракодела

Что будет, если в один котёл положить писателя-фантаста, жадного до рейтингов главного редактора, максимально актуальную тему военных конфликтов и с задором это всё перемешать? Получится «Ливийская сказка» по мотив байки о казаке-разбойнике, ветеране всех планетных и межпланетных войн Жеке Шабаеве.

Всё началось чуть меньше двух месяцев назад, когда в интернете потихоньку начала всплывать информация о некоем Евгении Шабаеве, представлявшемся ветераном Чеченских кампаний, ветераном ДНР, действующим офицере казачьего войска и человеком, имеющим доступ к государственной тайне. Как выяснилось позже при проверке всей информации о человеке, Шабаев оказался не более чем больным на голову шутом со сдвигом на романтике войны, никогда на оной не бывавший. Подробнее можно прочитать в предыдущем посте, однако по взгляду понятно, что у человека не все дома.

Саму известность ему принёс материал Reuters. Статья под авторством Марии Цветковой и заголовком: «Военные специалисты из России вылетели в Венесуэлу для охраны Мадуро» касалась переброски «сотен российских наёмников» из ЧВК «Вагнера», о которых Шабаев не стесняясь говорил во время диалога с репортёром. Откуда он об этом знает? Скорее всего, оттуда же, откуда у него «информация» про целую группу российских наёмников, нанятых Китаем для предотвращения ядерной войны между Индией и Пакистаном.

Можно с уверенностью утверждать, что эту дичь фейковый атаман выдумывает на бегу.

Только вот Маша Цветкова, сидя в уютном офисе своего издания Рейтерс и попивая утренний капучино с щепоткой корицы, уверенно тиражирует эту самую дичь ради рейтингов и частного хайпа. Особенно это должно залететь массам в тот момент, когда США недвусмысленно грозит Ирану войной.



Мария Цветкова (справа)

Вот и сейчас госпожа Цветкова сообщила, что лично имела общение с некто Александром Кузнецовым – бойцом той самой ЧВК «Вагнера», более известным по позывному «Ратибор». По словам журналистки, она смогла пообщаться с Ратибором в тот момент, когда тот вышел покурить на задний двор клиники «Согаза».

Разумеется, ни фотографий, ни записи голоса для полной идентификации того, что это был какой-то там Александр Кузнецов автор не приложила. Наверное потому, что ни с кем не встречалась?

Сейчас, в век Информации, новости являются ничем иным, как способом не только оповещать людей о самых разных событиях, но и управлять их сознанием, поэтому любую информацию надо проверять и доказывать. «Без бумажки – ты букашка», как и журналист, не имеющий пруфов, не стоит дороже того же Шабаева.

Не удивлюсь, если Цветкова даже из офиса не выходила, чтобы слепить этот пустословный бред. Проблема лишь в том, что к цитированию очередной дичи от Рейтерс приступили издания, вроде той же «Медузы», где аналогично в погоне за рейтингами и топами новостных лент не желают критически воспринимать информацию.

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Что будет, если в один котёл положить писателя-фантаста, жадного до рейтингов главного редактора, максимально актуальную тему военных конфликтов и с задором это всё перемешать? Получится «Ливийская сказка» по мотив байки о казаке-разбойнике, ветеране всех планетных и межпланетных войн Жеке Шабаеве. Всё началось чуть меньше двух месяцев назад, когда в интернете потихоньку начала всплывать информация о […]