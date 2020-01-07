«А куда купюры засовывать?»: Ходченкова на шесте возбудила россиян

Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики.

Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в мэры маленького города.

На своей странице в «Инстаграме» знаменитость в очередной раз похвасталась своими успехами в танце. В кадре артистка выполняет сложный трюк – держится за шест вниз головой. «Продолжаем отмечать», – коротко подписала снимок Светлана Ходченкова.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 7 Янв 2020 в 6:08 PST

Поклонники пришли в восхищение от стройной фигуры и способностей актрисы: «Огонь!», «Какая вы смелая», «Браво!», «Простите, а куда купюры засовывать?». Комментарий под фотографией также оставила актриса Елизавета Боярская: «Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью? Света».

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Последнее: Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики. Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в […]