«А куда купюры засовывать?»: Ходченкова на шесте возбудила россиян

07.01.2020, 23:42, Разное

Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики.

Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в мэры маленького города.

На своей странице в «Инстаграме» знаменитость в очередной раз похвасталась своими успехами в танце. В кадре артистка выполняет сложный трюк – держится за шест вниз головой. «Продолжаем отмечать», – коротко подписала снимок Светлана Ходченкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 7 Янв 2020 в 6:08 PST

Поклонники пришли в восхищение от стройной фигуры и способностей актрисы: «Огонь!», «Какая вы смелая», «Браво!», «Простите, а куда купюры засовывать?». Комментарий под фотографией также оставила актриса Елизавета Боярская: «Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью? Света».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики. Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]om или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика