«А куда купюры засовывать?»: Ходченкова на шесте возбудила россиян

Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики.
Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в мэры маленького города.
На своей странице в «Инстаграме» знаменитость в очередной раз похвасталась своими успехами в танце. В кадре артистка выполняет сложный трюк – держится за шест вниз головой. «Продолжаем отмечать», – коротко подписала снимок Светлана Ходченкова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники пришли в восхищение от стройной фигуры и способностей актрисы: «Огонь!», «Какая вы смелая», «Браво!», «Простите, а куда купюры засовывать?». Комментарий под фотографией также оставила актриса Елизавета Боярская: «Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью? Света».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики. Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Надежда Бабкина с загадочным молодым человеком купила автомобиль / 29 декабря
- Мнение: В Киеве схватились за голову: «Арбитраж – фантики, мы теряем контракт и реальные деньги!» / 3 декабря
- «Прерывалось три раза»: что сказал Путин, проехав на поезде по Крымскому мосту / 23 декабря
- Переговоры Путина с Трампом поставили под сомнение / 26 ноября
- Мнение: Где киношедевры с нашим президентом? / 25 декабря
- Мелани Браун осталась в Америке без работы и визы: при чем тут ее бывший / 24 ноября
- Появилось сообщение о минировании трех аэропортов в Москве / 17 декабря
- Мнение: Ободрать Россию ради Тартуса / 17 декабря