Специалисты назвали лучшие авто для восьмерых человек

Автомобили разных производителей и типов отличаются как мощностью, так и вместительностью. Специалисты рынка транспортных средств назвали лучшие авто для перевозки восьмерых человек.

Чаще всего поклонники вместительных и просторных «железных коней» приобретают американскую Chevrolet Traverse 2020. Этот внедорожник с 3,6-литровым мотором развивает мощность до 310 лошадиных сил. При этом транспортное средство стоит сравнительно недорого, менее 31 тысячи долларов, что отвечает бюджетной категории автомашин. Серебро в ТОПе досталось Odyssey 2020 модельного года от японской Honda. Особенно привлекательно авто, благодаря двигателю емкостью в 3,5 литра и ценнику в 31,8 тысячи.

Бронзу получила еще одна машина от Honda, Pilot 2020 может развивать мощность 280 «лошадей», а стоимость такой семейной машины составит немногим больше 32,6 тысячи долларов. Почти такая же цена и у Palisade от южнокорейской Hyundai, однако здесь уже установлен бак на 3,8 литра, а мощность двигателя равна 291 лошадиной силе. Далее следуют такие востребованные на рынке габаритные автомобили, как Telluride, южнокорейской Kia, Ascent от Subaru, «американец» Chrysler Pacifica и Highlander от Toyota.

Самым дорогим автомобилем в списке стала Toyota Land Cruiser последней модификации со стоимостью в почти 86,7 тысячи долларов США. За эти деньги покупатель получает мощный и надежный кроссовер с 5,7-литровым двигателем. Еще один недешевый экземпляр в списке, Expedition от Ford с удлинённой колёсной базой и турбодвигателем способен выжимать порядка 375 лошадиных сил и оценивается производителем в 54,2 тысячи. В целом же ценники в данном сегменте колеблются от 30 до 87 тысяч долларов США.

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Последнее: Автомобили разных производителей и типов отличаются как мощностью, так и вместительностью. Специалисты рынка транспортных средств назвали лучшие авто для перевозки восьмерых человек. Чаще всего поклонники вместительных и просторных «железных коней» приобретают американскую Chevrolet Traverse 2020. Этот внедорожник с 3,6-литровым мотором развивает мощность до 310 лошадиных сил. При этом транспортное средство стоит сравнительно недорого, менее 31 […]