В США состоялся официальный показ электрокроссовера Fisker Ocean

07.01.2020, 23:30, Разное

Компания Fisker продемонстрировала электрокроссовер Ocean в рамках мероприятия в Лос-Анджелесе. Несмотря на приём заказов на машину, её поставки начнутся лишь через 2 года.
Американский предприниматель Хенрик Фискер намерен конкурировать с Илоном Маском на рынке электромобилей. Недавно его компании удалось сделать первый шаг для осуществления данной цели – был анонсирован кроссовер Ocean. Напомним, что первые слухи о появлении модели распространил сам бизнесмен около года назад. К сожалению, каких-либо подробностей о технических характеристиках автомобиля предоставлено не было. О производительности мотора также ничего неизвестно – топовая версия, скорее всего, будет оснащена полноприводной системой, что позволит машине разгоняться до 100 км/час почти за 3 секунды. Ёмкость батареи, по слухам, составит 80 кВт/ч, чего хватит для 400-480 километров пробега на одном заряде.

Зрители мероприятия увидели большой салон кроссовера, где особое внимание уделено большому тачскрину с монохромной графикой. К слову, в виде проекции на лобовое стекло можно вывести тексты песен, предлагающиеся развлекательной системой. Компания уже принимает заказы на Ocean – стоит внести лишь 250-долларовый депозит. Базовая версия обойдется покупателю в 37,5 тысячи долларов, что на 10 тысяч меньше, чем у модели Tesla Model Y.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Автомобили разных производителей и типов отличаются как мощностью, так и вместительностью. Специалисты рынка транспортных средств назвали лучшие авто для перевозки восьмерых человек. Чаще всего поклонники вместительных и просторных «железных коней» приобретают американскую Chevrolet Traverse 2020. Этот внедорожник с 3,6-литровым мотором развивает мощность до 310 лошадиных сил. При этом транспортное средство стоит сравнительно недорого, менее 31 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика