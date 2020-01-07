В США состоялся официальный показ электрокроссовера Fisker Ocean

Компания Fisker продемонстрировала электрокроссовер Ocean в рамках мероприятия в Лос-Анджелесе. Несмотря на приём заказов на машину, её поставки начнутся лишь через 2 года.

Американский предприниматель Хенрик Фискер намерен конкурировать с Илоном Маском на рынке электромобилей. Недавно его компании удалось сделать первый шаг для осуществления данной цели – был анонсирован кроссовер Ocean. Напомним, что первые слухи о появлении модели распространил сам бизнесмен около года назад. К сожалению, каких-либо подробностей о технических характеристиках автомобиля предоставлено не было. О производительности мотора также ничего неизвестно – топовая версия, скорее всего, будет оснащена полноприводной системой, что позволит машине разгоняться до 100 км/час почти за 3 секунды. Ёмкость батареи, по слухам, составит 80 кВт/ч, чего хватит для 400-480 километров пробега на одном заряде.

Зрители мероприятия увидели большой салон кроссовера, где особое внимание уделено большому тачскрину с монохромной графикой. К слову, в виде проекции на лобовое стекло можно вывести тексты песен, предлагающиеся развлекательной системой. Компания уже принимает заказы на Ocean – стоит внести лишь 250-долларовый депозит. Базовая версия обойдется покупателю в 37,5 тысячи долларов, что на 10 тысяч меньше, чем у модели Tesla Model Y.

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