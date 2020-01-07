Bugatti опубликовал тизер нового гиперкара

Как известно, в последние годы автоконцерн Bugatti работает над пополнением собственной модельной линейки. Несколько дней назад на просторах социальных сетей был опубликован загадочный тизер, указывающий на разработку еще одного самостоятельного продукта ателье Bugatti в Мольсхайме. Речь идёт о гиперкаре, который на снимке был скрыт защитным покрывалом.
Из-за недостатка света пользователи так и не смогли тщательно рассмотреть единственную «обнаженную» часть машины. Если поработать над яркостью изображения, обзор слегка улучшится – можно увидеть тонкую вертикальную фару, отличающуюся от оптики модели Chiron. Впрочем, даже такие манипуляции с фотографией не позволили специалистам сделать окончательный вывод по поводу транспортного средства: возможно, это очередная модификация Chiron, или совершенно новая модель, которая наверняка выйдет в серию.
Примечательно, что загадочным гиперкаром может стать еще одна предполагаемая новинка, основой которой является La Voiture Noire. Впрочем, этот автомобиль будет коллекционным и появится в продаже в ограниченном тираже.
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