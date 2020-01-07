Трамп пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Ирака, если руководство этой страны поведет себя неуважительно по отношению к американской стороне, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
«Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно. К нам должны относиться уважительно», – приводит слова Трампа ТАСС.
В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».
В ответ Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.
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