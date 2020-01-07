Мнение: Почему премьер-министр Ирака подал в отставку

Чудесные подробности с заседания парламента Ирака, где принималось решение о выводе американских войск из этой страны. Уходящий премьер-министр поведал депутатам (несмотря на попытки спикера отключить ему микрофон), что протесты в Ираке были инспирированы США в ответ на договоренности Ирака с Китаем, а Трамп угрожал убийством премьер-министру и министру обороны Ирака, а также тем, что американские снайперы начнут убивать и протестующих и силовиков, чтобы вызвать бойню, которая ослабит правительство.



Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси

1. Первое откровение состоит в том, почему Хальбуси (спикер парламента Ирака) присутствовал на парламентской сессии, в то время как почти никто из суннитских депутатов не участвовал. Это произошло потому, что американцы узнали, что Абдул-Мвхди планировал раскрыть секретную информацию на сессии, и послали Хальбуси, чтобы предотвратить это.

Хальбуси отключил Абдул-Махди в начале его речи, затем попросил прекратить прямую трансляцию выступления. После этого Хальбуси и другие члены сели рядом с Абдул-Махди и говорили открыто, без записи. Важная часть истории заключается в том, что трансляция была отключена, но Абдул-Махди продолжал говорить.

2. Это то, что обсуждалось на этой сессии (в прямом эфире): Абдул-Махди сердито говорил о том, как американцы разрушили страну, и теперь отказался завершить инфраструктурные и энергетическмие проекты, если им не пообещают 50% нефтяных доходов — от чего Абдул-Махди отказался. Абдул-Махди заявил: "Вот почему я посетил Китай и подписал с ним важное соглашение о строительстве. После моего возвращения Трамп позвонил мне, и требовал расторгнуть соглашение, и когда я отказался, он угрожал мне огромными демонстрациями против меня, которые положат конец моему кораблю, который пойдет ко дну".



Премьер-министр Ирака Абдул-Махди

3. Абдул-Махди: И действительно, против меня материализовались огромные демонстрации, и Трамп снова звонит и говорит, что если я не выполню его требования, он разместит снайперов морской пехоты на самых высоких зданиях, которые будут преследовать и убивать протестующих и силы безопасности. в попытке оказать на меня давление. Я снова отказался и подал заявление об отставке, и по сей день американцы настаивают на отмене нашей сделки с Китаем. После этого, когда наш министр обороны публично заявил, что третья сторона преследует и демонстрантов, и силы безопасности (ему так же, как и мне Трамп тоже угрожал), я получил новый звонок от Трампа, который угрожал убить меня и министра обороны, если мы будем продолжать говорить о "третьей стороне» протестов.

4.Таким образом, чтобы подвести итог — США — отказались закончить реконструкцию страны, которую они разрушили — потребовали 50% всех нефтяных доходов Ирака в обмен на завершение этой работы (в стиле гангстера) — и начали сходить с ума, когда Ирак вместо этого выбрал Китайский вариант — потребовали расторгнуть соглашение, а после отказа, разожгли массовые протесты, а когда их требования снова отвергли, направили снайперов морской пехоты, чтобы убивать протестующих и силовиков, после чего угрожали убить премьер-министра и министра обороны, если те об этом будут рассказывать.

Ахмед аль Хазраджи https://twitter.com/Ahmedzehzeeh222

Думаю тем, кто интересуется Украиной, данный сценарий хорошо знаком. Отказ Януковича подписать соглашения об ассоциации с ЕС, "внезапно" материализиовавшиеся протесты, кровопролитие в столице, "неизвестные снайперы", попытка убийства Януковича, разрыв соглашения об инвестициях Китая.

Из прочего.

1. Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране рядом с новым главом "Сил Кудс" Корпуса Стражей Исламской Революции. Как не трудно заметить, миф о том, что конфликт между суннитами и шиитами неустраним, несколько не соответствует действительности, особенно когда есть общий враг.

2. Иран официально признал Пентагон террористической организацией. Армия США теперь также официально рассматривается Ираном как террористическая организация. Данное решение единогласно принято парламентам Ирана. Теперь любые операции против США Иран может проводить как контртеррористические.

3. Россия и Китай вчера заблокировали в СБ ООН антиранскую резолюцию, чем вызвали серьезное неудовольствие США. Главу МИД Ирана Зарифа просто не пустили в ООН, не выдав ему визу в США. Чем лишний раз напомнили, что структуры ООН надо переносить в другую страну.

4. В Иране сегодня продолжились церемонии прощания с Сулеймани — теперь уже в его родном городе Кермане, где снова на улицах можно наблюдать настоящее людское море https://twitter.com/EnglishFars/status/1214456053099835392 / https://twitter.com/globaltimesnews/status/1214453238679785472 Суммарно в траурных мероприятиях приняло участие уже более 15 млн. человек и это кол-во возрастает. Одновременно с этим огромные толпы сопровождают гроб с телом Мухандиса к Басре.

5. Посольство США в Нью-Дели в Индии закрыто из-за массовых протестов. Протестующие жгут флаги США и Израиля.

6. Премьер-министр Малайзии призвал мусульманские страны к объединению для защиты от иностранных нападений и убийств.

7. Парламент Ирана одобрил выделение 200 млн. долларов для действий "Сил Кудс" на ближайшие 2 месяца.

Источник: Colonel Cassad

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