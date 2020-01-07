В Великобритании мужчина избил оппонента живой чайкой

В Великобритании 26-летний житель ожидает наказания за необычное преступление, пишет издание «Metro». По данным следствия, молодой человек избил своего оппонента живой чайкой.

Инцидент произошел в кафе в городе Плимут (графство Девон). Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой молодой человек 26 лет запустил в оппонента живую чайку, при этом направив ее прямо в голову. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, птица тоже пострадала, рассказали правоохранители.

Местного жителя задержали, признавать свою вину он отказался. В апреле текущего года состоится суд, где будет назначено наказание за произошедший инцидент.

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