В Великобритании мужчина избил оппонента живой чайкой

07.01.2020, 23:21, Разное

В Великобритании 26-летний житель ожидает наказания за необычное преступление, пишет издание «Metro». По данным следствия, молодой человек избил своего оппонента живой чайкой.
Инцидент произошел в кафе в городе Плимут (графство Девон). Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой молодой человек 26 лет запустил в оппонента живую чайку, при этом направив ее прямо в голову. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, птица тоже пострадала, рассказали правоохранители.

Местного жителя задержали, признавать свою вину он отказался. В апреле текущего года состоится суд, где будет назначено наказание за произошедший инцидент.



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