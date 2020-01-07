В Санкт-Петербурге ребенок проехался за рулем иномарки и попал на видео

В соцсетях пользователи обсуждают видео, где ребенок за рулем Mazda проехался по трассе в Санкт-Петербурге. Многие выразили опасение, и надеются, что отец понесет наказание за подобное поведение.
На кадрах видно, как иномарка едет по оживленной дороге, а из-за водительского сидения видна детская голова. При этом едет машина достаточно уверенно. Тем не менее, автомобилисты обеспокоились подобным поведением участника дорожного движения.
Многие отметили, что отец учит ребенка нарушать законы с самого детства, выразили надежду, что местный житель получит наказание и возмутились, почему родители не боятся пускать за руль несовершеннолетних.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Перекосы федерализма: регионы РФ разнятся по употреблению матерных слов. Однажды Дума, помнится, ополчилась на неприличные выражения, и теперь четыре слова законодательно запрещены. Какие слова? Такие! Незнание этих слов не освобождает от ответственности. Но откуда же знать эти слова тем, кто живет, например, в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Чебоксарах или Вологде? Как недавно выяснилось, там нехорошие слова употребляют […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мария Шукшина боится за детей из-за закона о лишении родительских прав / 17 декабря
- Мнение: Вам – Путина, мне — Америку / 14 декабря
- Вид на армию с «Ванькиного бугра» / 23 декабря
- Компания Skoda рассказала о новинках для России на 2020 год / 6 января
- Бузова в странном виде опозорилась перед народным артистом / 3 декабря
- Мнение: Представляет ли Крым военную угрозу Европе и Африке? / 27 ноября
- Мнение: Письмо: «Муж пользуется услугами девочек по вызову» / 6 января
- Наука: Клеточное перепрограммирование замедлило старение / 13 декабря