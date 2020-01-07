В Санкт-Петербурге ребенок проехался за рулем иномарки и попал на видео

07.01.2020, 23:21, Разное

В соцсетях пользователи обсуждают видео, где ребенок за рулем Mazda проехался по трассе в Санкт-Петербурге. Многие выразили опасение, и надеются, что отец понесет наказание за подобное поведение.
На кадрах видно, как иномарка едет по оживленной дороге, а из-за водительского сидения видна детская голова. При этом едет машина достаточно уверенно. Тем не менее, автомобилисты обеспокоились подобным поведением участника дорожного движения.

Многие отметили, что отец учит ребенка нарушать законы с самого детства, выразили надежду, что местный житель получит наказание и возмутились, почему родители не боятся пускать за руль несовершеннолетних.



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