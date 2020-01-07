«Со светлым праздником Рождества!»: Ани Лорак поздравила своих поклонников

Рождественское видео с самыми теплыми поздравлениями разместила на своей странице в Instagram Ани Лорак. Она пожелала поклонникам всегда чувствовать поддержку Ангела-хранителя, чтобы он берег их и тех, кто им дорог.

Ани Лорак стоит возле сверкающей огнями елки, новогодний интерьер подчеркивает белоснежный камин, декорированный блестящими шарами. Одета знаменитая певица в домашний клетчатый костюм. Минимум макияжа гармонирует с обстановкой семейного праздника. На кадрах Ани Лорак поздравляет своих преданных поклонников со светлым праздником Рождества. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написала самые искренние пожелания в адрес почитателей её таланта.

Подписчики не заставили себя долго ждать, ролик уже просмотрели тысячи пользователей Сети. В ответных посланиях многие пожелали Ани Лорак любви и женского счастья, здоровья и успехов во всем. Не пожалели фанаты и комплиментов, отметив красоту и позитивное настроение популярной певицы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Перекосы федерализма: регионы РФ разнятся по употреблению матерных слов. Однажды Дума, помнится, ополчилась на неприличные выражения, и теперь четыре слова законодательно запрещены. Какие слова? Такие! Незнание этих слов не освобождает от ответственности. Но откуда же знать эти слова тем, кто живет, например, в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Чебоксарах или Вологде? Как недавно выяснилось, там нехорошие слова употребляют […]