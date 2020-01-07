«Со светлым праздником Рождества!»: Ани Лорак поздравила своих поклонников

07.01.2020, 23:21, Разное

Рождественское видео с самыми теплыми поздравлениями разместила на своей странице в Instagram Ани Лорак. Она пожелала поклонникам всегда чувствовать поддержку Ангела-хранителя, чтобы он берег их и тех, кто им дорог.
Ани Лорак стоит возле сверкающей огнями елки, новогодний интерьер подчеркивает белоснежный камин, декорированный блестящими шарами. Одета знаменитая певица в домашний клетчатый костюм. Минимум макияжа гармонирует с обстановкой семейного праздника. На кадрах Ани Лорак поздравляет своих преданных поклонников со светлым праздником Рождества. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написала самые искренние пожелания в адрес почитателей её таланта.

Подписчики не заставили себя долго ждать, ролик уже просмотрели тысячи пользователей Сети. В ответных посланиях многие пожелали Ани Лорак любви и женского счастья, здоровья и успехов во всем. Не пожалели фанаты и комплиментов, отметив красоту и позитивное настроение популярной певицы.



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