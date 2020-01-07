Наука: Пьющие в одиночку полевки склонны к изменам

Учёные из Университета Орегона выяснили: у самцов степных полёвок, пьющих отдельно от своих самок, ухудшаются отношения с партнёрами. Кроме того, у них возникают органические изменения головного мозга.

Степная полёвка – небольшой североамериканский грызун. Природная моногамность делает её отношения хорошей моделью для исследования различных факторов, влияющих на человеческие семейные отношения. Как говорит Андрей Рябинин, один из авторов исследования, «немногие грызуны формируют долгосрочные социальные привязанности, и тем более могут употреблять алкоголь», так что степные полёвки «идеально подходят для исследования роли алкоголя в отношениях».

Результаты исследования показали: самцы, пившие отдельно от своих самок, склонны проводить меньше времени со своей «супругой», отношения с которой сформировались до начала употребления алкоголя, и более склонны общаться с другими самками. При этом в контрольных группах, где самцы с супругами употребляли алкоголь вместе или оба партнёра пили только воду, никаких изменений в обычном поведении грызунов не происходило.

Околоводопроводное серое вещество подопытных мышей. А) у самца, когда пили оба партнера, Б) у самца, который пил один, В) при употреблении воды.

Учёные даже нашли нейробиологическую основу изменения поведения полёвок. У пивших отдельно от супруг самцов возникали изменения в периакведуктальном (вокруг водопровода) сером веществе среднего мозга. Эта область играет роль в восприятии болевой чувствительности, защитном, дружеском, родительском и копулятином поведении.

Такие результаты похожи на наблюдения за поведением людей в неблагополучных семьях. В тех парах, где один супруг страдает от тяжёлой алкогольной зависимости, а второй не пьёт, уровень разобщённости намного выше, чем в тех, где пьют оба или оба не пьют.

Исследование вносит большую ясность в понимание того, что является причиной, а что следствием: возникает ли дисгармония в отношениях от зависимости одного из супругов, или наоборот, нездоровая семейная атмосфера становится поводом для начать злоупотребления спиртосодержащими напитками.

«Наши результаты на степных полёвках определили биологический механизм, который мог бы объяснить связь между раздельным употреблением алкоголя и разрушением отношений, но нам нужно будет продолжить работу, чтобы подтвердить это для людей», – говорит Рябинин. «В будущих исследованиях мы могли бы найти стратегии для преодоления негативных последствий употребления алкоголя и улучшения отношений, которые нарушаются проблемным употреблением алкоголя».

Результаты исследования, опубликованного в Frontiers in Psychiatry, могут помочь в работе с неблагополучными семьями.

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