Пентагон спрогнозировал ответные действия Ирана на убийство Сулеймани

Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

«Я думаю, что нам следует ожидать, что они предпримут ответные действия в той или иной форме», – приводит слова главы Пентагона ТАСС.

При этом он заявил, что США якобы не стремятся к войне с Ираном. «Правда заключается в том, что мы не стремимся к войне с Ираном. Что будет дальше, зависит от них», – подчеркнул Эспер.

«Не мы начали эскалацию, которая идет последние, возможно, 40 лет, а в течение последних нескольких месяцев уж точно. Это был Иран и поддерживаемые им силы», – считает Эспер.

«Мы достигли такой точки, когда нам пришлось действовать в целях самообороны, нам пришлось принять надлежащие меры. Я уже несколько раз повторял, что мяч на их стороне поля. Что будет дальше, зависит от их действий», – сообщил шеф Пентагона.

Ранее глава Пентагона обвинил убитого в ходе спецоперации США иранского генерала Сулеймани в подготовке нападений «на американских военных, дипломатов или объекты».

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.





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