Свитолина сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина включена в состав сборной Украины для выступления в Кубке Федерации – международном соревновании среди женских команд. Об этом 7 января проинформировала в Facebook Федерация тенниса Украины.

«Национальную сборную будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитан – Михаил Филима», – сказано в сообщении.

В федерации уточнили, что ближайший матч украинская сборная проведет в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации 5 – 8 февраля в Таллинне.

Федерація тенісу України офіційно заявила склад команди Кубка Федерації на матчі Першої групи Євро-Африканської зони,… Posted by Федерація Тенісу України on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Сама Свитолина утверждает, что ей «всегда нравится играть за сборную», отмечает «Большой теннис Украины».

Первая ракетка Украины занимает пятое место в мировом рейтинге.

В феврале 2019 года сборная Украины не сумела выйти в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации. Украинки проиграли шведкам (со счетом 1:2) и выиграли у болгарок (2:1) и эстонок (3:0). Первое место в группе заняла команда Швеции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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