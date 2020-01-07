Обновленный Chevrolet Equinox заметили во время испытаний

Поклонников внедорожных авто вскоре ждет приятный сюрприз от одного из ведущих американских производителей. Обновленная версия Chevrolet Equinox уже проходит испытания, блогеры заметили новинку во время тестов.

Корпорация General Motors намерена вывести на рынок модифицированный кроссовер Chevrolet Equinox, впервые выпущенный в 2017 году. Пока он выпускается только в Китае и США, однако переоснащенную модель можно ожидать и в салонах европейских стран. Интересно, что скоро машину будут выпускать в Узбекистане, а значит, транспортное средство будет доступно для покупки и в России. Несмотря на строгую секретность, автоблогеры зафиксировали иной дизайн решетки радиатора и стилизацию головной оптики a-la Chevrolet Blazer и Tahoe нового поколения. Изменены в новинке также бампера и задние фары, линия остекления машины.

Переоборудован также и салон кроссовера, теперь здесь более дорогая обивка и установлена модернизированная информационно-развлекательная система с доступом в интернет. Также управлять большинством функций машины можно будет дистанционно через телефон. Дополняют плюсы новинки адаптивный круиз-контроль, распознающий дорожные знаки и режим для ситуаций с заторами на дорогах. Также в авто установлена система для предотвращения столкновений и камеры кругового видеообзора.

Кроме того, машина оборудована электроприводом двери багажника, полуавтономным управлением на полосе движения и панорамной крышей с люком. Технические характеристики паркетника таковы: силовая установка на 1,5 и 2 литра способна выжимать соответственно 179 и 260 лошадиных сил. Трансмиссия авто автоматическая с 6 диапазонами, либо с 9 ступенями, покупатель может выбрать как переднеприводную, так и полный привод. В продажу обновленный Chevrolet Equinox выйдет буквально через пару месяцев, весной текущего года. Стоимость новинки составит примерно 1,554 миллиона рублей.

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