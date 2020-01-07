Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

В Пензенской области житель купил лотерейный билет за 50 рублей и в итоге стал мультимиллионером. Местный житель выиграл 123 миллиона рублей, рассказали распространители лотерейных билетов.

Государственная лотерея проходит пять раз в день, отметили организаторы. Сегодня, в Рождество, появился еще один крупный победитель, ему удалось получить суперприз в размере 123 миллионов рублей. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все семь чисел выигрышной комбинации, пояснили в «Столото».

Участник лотереи отметил числа: 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. Как именно он их выбирал, станет понятно, когда житель выйдет на связь с организаторами. Прежде в новогоднюю ночь житель Подмосковья выиграл в лотерею миллиард рублей. За призом победитель пока не обратился, отметили организаторы.

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