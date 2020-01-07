Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

Ксения Бородина подшутила над своими подписчиками. На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.

Ксения Бородина вместе со своей семьёй находится на Бали. Сегодня она поделилась новым снимком с пляжа. Однако на нём ведущая реалити-шоу «Дома-2» совершенно не похожа на себя. Видимо, звезда решила подшутить над подписчиками и воспользовалась фильтром, который способен состарить человека на фото.

«Девочки, говорят если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется врут, а вам?!» — подписала новый кадр Бородина.

Не так давно знаменитость пояснила о своей первой в жизнипанической атаке, которая произошла после её прибытия на Бали. В тот момент телеведущей даже показалось, что она умирает. Оказалось, уже некоторое время Бородиной снятся тревожные сны. При этом сама знаменитость уверена: всё дело в смене климата и часовых поясов.

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