Фильм «Джокер» получил больше всего номинаций британской кинопремии BAFTA

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» получил 11 номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Список номинантов опубликован на сайте премии.

«Джокер» представлен в таких категориях, как «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий» и другие.

Картина Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» и фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» представлены в десяти котегориях, среди которых также «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа». Четвертое место по числу номинаций — семь — у ленты «1917» Сэма Мендеса.

За приз в категории «Лучший актер» поборются Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два папы»), Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»).

Номинантами на награду за «Лучшую женскую роль» стали Джесси Бакли («Дикая роза»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Шарлиз Терон («Скандал»).

Церемония награждения состоится 2 февраля в Альберт-холле в Лондоне.

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Ранее были объявлены лауреаты американской премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал «1917», а «Однажды… в Голливуде» победил в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл. Лучшим актером драмы стал Хоакин Феникс за роль в «Джокере».

Источник: Новая газета

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