Медик рассказал о несомненной пользе употребления мяса индейки

Медик Мохсен Аль-Нади из Египта пояснил о несомненной пользе употребления мяса индейки. Знаменитое рождественское блюдо становится популярным в мире, благодаря его питательной ценности для здоровья.

Мясо этой птицы богато высококачественным белком, но при этом менее жирное, чем многие другие животные продукты. Одна порция индейки содержит почти половину суточной нормы селена. Это вещество играет важную роль в поддержании нормального гормонального фона, поэтому настоятельно рекомендуется для питания будущей мамы. Кстати, педиатры советуют использовать пюре из индейки в качестве прикорма малышей, начиная с шестимесячного возраста, так как оно не вызывает аллергию и легко усваивается. А еще поставляет в организм высокие дозы белка, которые необходимы для развития костей, мышц и роста зубов. Ценится это мясо и спортсменами, отмечает доктор.

Регулярное употребление индейки помогает снизить уровень «плохого» холестерина, что благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Будучи хорошим источником витамина B12, оно помогает предотвратить когнитивные нарушения в пожилом возрасте.

Среди полезных свойств мяса данной птицы есть и противораковые свойства. Обеспечивает их все тот же селен, который полезен для иммунной системы человека. Мощный антиоксидант обеспечивает защиту от различных видов онкологии. В списке многочисленных достоинств мяса и помощь в похудении. Начать борьбу с лишними килограммами стоит с нормализации обмена веществ и улучшения деятельности ЖКТ. С этими проблемами успешно справляются блюда из индейки, а их сытность позволяет надолго избавиться от чувства голода.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Долгие годы картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» скрывала неразгаданную тайну. Однако сейчас ученым удалось раскрыть загадку знаменитого полотна. Картина была написана легендарным художником эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, долгое время эта работа считалась утраченной. После обнаружения полотно было продано в 2017 году за рекордно большую сумму в 450 миллионов долларов США. Однако уже через […]