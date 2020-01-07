«Гениально, других слов нет»: Виталий Гогунский оценил фильм «Вторжение»

Известный российский актер Виталий Гогунский пояснил о своих впечатлениях после просмотра новой картины режиссера Федора Бондарчука под названием «Вторжение». Артист отметил, что фильм попросту гениален, и добавить что-то еще к этому слову сложно.

Виталий Гогунский отметил, что с новой картиной не сравнится даже лента под названием «Годзилла». Ему очень понравился фильм, сюжет и игра актеров. По сценарию картина «Вторжение» является продолжением фильма «Притяжение», вышедшего на экраны в 2017 году. Главная героиня, которую играет Ирина Старшенбаум, обретает сверхспособности после контакта с инопланетянином.

Фильм «Вторжение» уже вышел на экраны российских кинотеатров, его посмотрели многие знаменитости. Большинство отметили, что картина не оставляет равнодушным никого.

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