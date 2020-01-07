Ольга Орлова обнажилась на курорте в Таиланде

Популярная телеведущая Ольга Орлова совсем недавно уехала на отдых в Таиланд, опубликовав несколько фотографий в социальных сетях. На одной из публикаций она предстала перед подписчиками только в крошечном бикини, прикрыв себя парой кокосов.

В подписи к посту артистка прокомментировала собственную критику со стороны некоторых фанатов. По словам Орловой, если человек ей неинтересен – она никогда не подпишется на него в социальных сетях, и тем более – не зайдет к этому юзеру на страницу с целью написания гневного комментария. Поэтому она приняла решение закрыть комментарии для тех, кто не подписался на её страницу в Instagram.

Как правило, поклонники восхищались фигурой Орловой, не обращая внимания на её обращение, и лишь некоторые юзеры с недоумением отнеслись к её позиции насчёт комментариев хейтеров.

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