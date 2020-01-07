В Сети появились кадры со съемок нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В Лондоне начались съемки нового фильма о Бэтмене, в котором главную роль исполнит английский актер Роберт Паттинсон. Местные жители заметили декорации несуществующего города Готэма, после чего поделились снимками в Сети.

На снимки попали стилизованные микроавтобусы с характерными обозначениями родины Бэтмена и Джокера и полицейские машины. Кроме того, на улицах увидели и Роберта Паттинсона. Новая история, по задумке режиссера, станет отсылкой к дилогии Тима Бертона, а не популярной трилогии Кристофера Нолана.

Ожидается, что новый супергеройский фильм режиссера Мэтта Ривза, известного по картинам «Планета обезьян», «Монстро», выйдет на экраны в 2021 году. Роберт Паттинсон прежде заявил, что снимется в арт-хаусном порно в случае провала «Бэтмена».

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Последнее: В Лондоне начались съемки нового фильма о Бэтмене, в котором главную роль исполнит английский актер Роберт Паттинсон. Местные жители заметили декорации несуществующего города Готэма, после чего поделились снимками в Сети. На снимки попали стилизованные микроавтобусы с характерными обозначениями родины Бэтмена и Джокера и полицейские машины. Кроме того, на улицах увидели и Роберта Паттинсона. Новая история, […]