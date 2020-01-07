В Сети появились кадры со съемок нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В Лондоне начались съемки нового фильма о Бэтмене, в котором главную роль исполнит английский актер Роберт Паттинсон. Местные жители заметили декорации несуществующего города Готэма, после чего поделились снимками в Сети.
На снимки попали стилизованные микроавтобусы с характерными обозначениями родины Бэтмена и Джокера и полицейские машины. Кроме того, на улицах увидели и Роберта Паттинсона. Новая история, по задумке режиссера, станет отсылкой к дилогии Тима Бертона, а не популярной трилогии Кристофера Нолана.
Ожидается, что новый супергеройский фильм режиссера Мэтта Ривза, известного по картинам «Планета обезьян», «Монстро», выйдет на экраны в 2021 году. Роберт Паттинсон прежде заявил, что снимется в арт-хаусном порно в случае провала «Бэтмена».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Лондоне начались съемки нового фильма о Бэтмене, в котором главную роль исполнит английский актер Роберт Паттинсон. Местные жители заметили декорации несуществующего города Готэма, после чего поделились снимками в Сети. На снимки попали стилизованные микроавтобусы с характерными обозначениями родины Бэтмена и Джокера и полицейские машины. Кроме того, на улицах увидели и Роберта Паттинсона. Новая история, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Звезду шоу «Дом-2» на полгода заперли в реабилитационном центре / 2 января
- Белла Хадид посадит 600 деревьев по всему миру: в чем причина такого поступка / 28 ноября
- Мнение: Встреча со мной в следующее воскресенье / 29 ноября
- Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение / 25 декабря
- Раскрыта главная причина низкой стоимости смартфонов Xiaomi / 1 декабря
- Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу / 18 декабря
- Лучше поздно: принц Гарри и Меган Маркл поделились новыми фото со свадьбы и помолвки / 28 ноября
- Мнение: Святые девяностые : буженина / 16 декабря