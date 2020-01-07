Невеста Тимати Анастасия Решетова показала фигуру после родов

07.01.2020, 22:30, Разное

Жена Тимати поделилась в своём Instagram-профиле новым снимком. На нём модель Анастасия Решетова решила продемонстрировать подписчикам свою фигуру после недавних родов.
Возлюбленная известного рэпера совсем недавно стала матерью, однако благодаря усердным тренировкам привела свою фигуру в порядок. Недавно на её странице в Instagram появилась первая откровенная публикация – Решетова запечатлена в купальнике, демонстрируя прекрасные формы. Хотя модель и стояла спиной к объективу, интернет-пользователи всё равно заметили, что её внешний вид поражает.

По их словам, любой женщине непросто за 3 месяца вновь вернуть идеальную форму, но Решетовой это удалось, поэтому, в первую очередь, юзеры отметили целеустремленность супруги Тимати. За считанные часы публикация набрала более 300 000 отметок «Мне нравится».



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