В Иране на похоронах Сулеймани погибло 56 человек, Зеленский поговорил с Помпео. Главное за день

В Иране на похоронах Сулеймани погибло 56 человек

В иранском Кермане 56 человек погибли, 213 получили различные травмы в результате давки в ходе церемонии прощания с погибшим в результате атаки американских военных иранским генералом Касемом Сулеймани. Днем власти решили отменить похороны из-за слишком большого количества людей, желающих попрощаться с Сулеймани, вечером процедуру погребения восстановили.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести за убийство Сулеймани.

США начали переброску шести своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после убийства генерала.

Зеленский поговорил с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и обсудил с ним нормандские договоренности.



Ельченко возглавил посольство Украины в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко вручил верительные грамоты от украинского президента Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. Ельченко официально возглавил украинскую дипломатическую миссию в Штатах.

Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Более 11 тыс. километров через Тихий океан преодолел дым от пожаров в Австралии и достиг южноамериканского континента. Пожары в Австралии бушуют с сентября.

Профессор экологии из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за пожаров погибло более 1 млрд животных.

Путин встретился с Асадом в Дамаске

7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, рассказали в пресс-службе Кремля. Визит Путина в Дамаск не анонсировался.

Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Себастьян Курц во второй раз стал канцлером Австрии. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство Курца. Впервые в его состав вошли представители партии «Зеленые».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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