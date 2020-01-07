Юлия Снигирь смотрела «Вторжение», «затаив дыхание»

Российская актриса Юлия Снигирь пояснила о своих впечатлениях от просмотра картины «Вторжение» режиссера Федора Бндарчука. По словам знаменитости, два часа она сидела, «затаив дыхание».
Юлия Снигирь отметила, ее «задела» не история необычной любви, а то, насколько люди, как оказалось, жестоки, черствы и безразличны друг к другу. Актриса с удовольствием посмотрела новое творение российского режиссера и осталась под впечатлением.
Картина «Вторжение» является продолжением фильма «Притяжение», вышедшего на экраны два года назад. Федор Бондарчук и его команда прежде рассказывали, что на обработку спецэффектов ушло более 1,5 года, а съемки оказались для актеров достаточно тяжелыми.
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