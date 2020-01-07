Гаджеты: Электро-самокат с круиз-контролем от Segway-Ninebot (5 фото)



Компания Segway-Ninebot расширяет линейку компактных городских средств передвижения, способных удовлетворить потребности современных жителей крупных городов. На выставке CES 2020 будет представлен самый компактный, легкий и экономичный самокат Air T15 на электрической тяге.



Главной особенностью обновленной модели является наличие круиз — контроля, позволяющего в реальном времени определять усилие отталкивания пользователя, сопоставлять его с состоянием трассы и регулировать скорость передвижения. Данные полученные системой выводятся на контрольный экран, установленный на рулевой колонке самоката. Кроме того использование современных материалов и оригинальная конструкция позволили снизить массу Air T15 до 10 кг, а складывание устройства совершается по одному нажатию на кнопку.



Самокат Air T15 снабжается двигателем мощностью 300 Вт, что позволяет развивать скорость до 20 км в час при движении по горизонтальной поверхности и даже при незначительном уклоне трассы. Использование энергии торможения для подзарядки батареи позволяет расширить радиус автономной езды до 14 км.

Также компания Segway-Ninebot планирует представить на выставке CES 2020 робот — самокат T60,основное предназначение которого использование в качестве арендного средства передвижения, в сервисе именуемом кикшеринг. На мероприятиях выставки пройдет презентация и новой версии модели электросамоката Max, созданного специально для городских условий, в котором использованы новые материалы, установлены колеса большего диаметра и сменная батарея.

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Последнее: Компания Segway-Ninebot расширяет линейку компактных городских средств передвижения, способных удовлетворить потребности современных жителей крупных городов. На выставке CES 2020 будет представлен самый компактный, легкий и экономичный самокат Air T15 на электрической тяге. Главной особенностью обновленной модели является наличие круиз — контроля, позволяющего в реальном времени определять усилие отталкивания пользователя, сопоставлять его с состоянием трассы и […]