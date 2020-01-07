Гаджеты: Электромобили Rivian R1S и R1T совершают разворот на месте используя четыре двигателя (видео)



Современные электромобили благодаря использованию оригинальной компоновке электродвигателей способны осуществлять разнообразные маневры, ранее недоступные автомобилям с ДВС. Несколько месяцев назад инсайдеры «слили» видео, демонстрирующее так называемый «танковый разворот» на месте кроссовера Rivian R1S и пикапа Rivian R1T работающих на электрической тяге.

Стартап Rivian, занимающийся разработкой этих электромобилей только сейчас подтвердил такие возможности своих авто, представив официальное видео.

Проанализировав представленное видео можно понять, каким образом Rivian R1S и Rivian R1T разворачиваются буквально на месте. Заднее и переднее колесо с одной стороны автомобилей вращаются в противоположную сторону от вращения колес с другой стороны, что аналогично движению танковых гусениц при повороте на месте.

Обеспечить такой маневр помогают четыре двигателя, по одному на каждое колесо, с возможностью индивидуального управления. Компания Rivian также планирует выпускать экономный вариант электромобилей с двумя двигателями. Такие модели уже не смогут провести танковый маневр.

Технические характеристики электромобилей пикапа Rivian R1T и кроссовера Rivian R1S, создаваемых на единой платформе предусматривают достижение суммарной мощности от 300 до 562 кВт при установке четырех двигателей. В зависимости от емкости батарей запас хода может быть в трех вариациях. При аккумуляторах на 105 кВтч автономный путь составит 370 км, при 135 кВтч — 480 км, а при 180 кВтч, автомобили без подзарядки пройдут до 640 км.

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