Мнение: Про холопов на Красной площади…

07.01.2020, 22:22, Разное

Жириновский сходил на Красную площадь, на ярмарку. Заодно раздал деньги «сиротам, крепостным, холопам»…

Глава думской комиссии по этики пригрозил Жириновскому, что комиссия обсудит слова Жириновского…

Ну а чего тут обсуждать-то? Как Жириновский должен был называть генетических крепостных и холопов?

Ни в одном законе нет запрета раздавать деньги. Даже на Красной площади.  И не вина Жириновского, что на Красной площади тусуются полчища крепостных и холопов, которые не брезгуют получать подачки. Хоть от Жириновского, хоть от какого другого барина…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Жириновский сходил на Красную площадь, на ярмарку. Заодно раздал деньги «сиротам, крепостным, холопам»… Глава думской комиссии по этики пригрозил Жириновскому, что комиссия обсудит слова Жириновского… Ну а чего тут обсуждать-то? Как Жириновский должен был называть генетических крепостных и холопов? Ни в одном законе нет запрета раздавать деньги. Даже на Красной площади.  И не вина Жириновского, […]

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