Мнение: Про холопов на Красной площади…

Жириновский сходил на Красную площадь, на ярмарку. Заодно раздал деньги «сиротам, крепостным, холопам»…

Глава думской комиссии по этики пригрозил Жириновскому, что комиссия обсудит слова Жириновского…

Ну а чего тут обсуждать-то? Как Жириновский должен был называть генетических крепостных и холопов?

Ни в одном законе нет запрета раздавать деньги. Даже на Красной площади. И не вина Жириновского, что на Красной площади тусуются полчища крепостных и холопов, которые не брезгуют получать подачки. Хоть от Жириновского, хоть от какого другого барина…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жириновский сходил на Красную площадь, на ярмарку. Заодно раздал деньги «сиротам, крепостным, холопам»… Глава думской комиссии по этики пригрозил Жириновскому, что комиссия обсудит слова Жириновского… Ну а чего тут обсуждать-то? Как Жириновский должен был называть генетических крепостных и холопов? Ни в одном законе нет запрета раздавать деньги. Даже на Красной площади. И не вина Жириновского, […]