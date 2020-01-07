Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае

07.01.2020, 22:21, Разное

Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Шанхае. В своём Twitter миллиардер обнародовал видео импровизированного «выступления».
По всей видимости, Маск спонтанно решил станцевать во время презентации в Шанхае. Ролик, которым поделился известный американский предприниматель, сопровождается подписью: «На Гигафабрике Tesla в Шанхае! Небезопасно для просмотра на работе!!!».

Многие интернет-пользователи решили, что так он хочет подготовить людей к сообщению о начале производства электрических внедорожников Model Y. Его старт даст возможность заводу увеличить количество электромобилей в год до 250 тысяч единиц. Выбор пал именно на эту модель, скорее всего, из-за того, что она наиболее популярна среди всех автомобилей компании. Напомним, что сооружение завода Tesla в Шанхае стартовало около года назад. Он стал первым предприятием компании, которое изготавливает электромобили вне США. Уже в конце прошлого года была реализована первая партия электромобилей Model 3.

Европейское тюнинг-ателье Vilner завершило работу над салоном Tesla Model 3. Усовершенствованный интерьер автомобиля исполнен в винтажном стиле. Стоит отметить, что он стал более красочным из-за применения для обивки ткани и цветной кожи.



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