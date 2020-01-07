Эшли Тисдейл о худшем поцелуе за всю карьеру: «Страннее всего это было делать с Заком Эфроном»

Американская киноактриса, певица и продюсер Эшли Тисдейл в одном из недавних интервью вспомнила о самом худшем поцелуе за всю карьеру. По словам знаменитости, «страннее всего» ей давались романтические проявления с Заком Эфроном, так как в реальной жизни они друзья.

На съёмках сериала компании Disney «Всё тип-топ, или Жизнь Зака Коди» Эшли Тисдейл несколько раз пришлось целоваться с Эфроном. Эти сцены актриса сейчас называет самыми «ужасными», а ощущения – «странными». Дело в том, что коллега напоминал ей внешне брата, но кроме того их связывали дружеские отношения, поэтому воплотить на экране нечто романтическое было очень сложно. Тисдейл вспоминает, что Зак Эфрон, до этого работавший с киностудией Warner Bros., привык к «французским» поцелуям, поэтому то же самое попытался воплотить и в сериале, вызвав негодование коллеги, быстро поставившей его «на место».

Кстати, Эшли Тисдейл — не единственная знаменитость, рассказавшая о худшем поцелуе. Ранее Морена Баккарин признавалась, что маска Дедпула неприятно пахла резиной, что не способствовало «романтике» между ней и Райаном Рейнольдсом. Актрисе Риз Уизерспун неприятны воспоминания о поцелуе с болеющим простудой Паттинсоном, а Лиаму Хемсворту не нравились на съёмках «Голодных игр» любовные сцены с «наевшейся рыбы или чеснока» Лоуренс.

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