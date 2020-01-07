«Признался в любви»: 84-летний Армен Джигарханян отпраздновал Новый год в компании бывшей жены Татьяны Власовой

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова всё же простила его и решилась на переезд к актёру. Как оказалось, экс-возлюбленные вместе отметили новогодние праздники.
Власова недавно стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят» и пояснила о самочувствии артиста. По её словам, она увидела, что Джигарханян выглядит как человек, которого хорошенько помяла жизнь. Тем не менее, он по-прежнему проявляет чувства к бывшей жене, которая считает виновницей пошатнувшегося здоровья актёра Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Актриса не любит вспоминать о том периоде, и рада, что ей удалось помириться с Джигарханяном. Напомним, что знаменитости развелись почти 5 лет назад после 48 лет брака.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жириновский сходил на Красную площадь, на ярмарку. Заодно раздал деньги «сиротам, крепостным, холопам»… Глава думской комиссии по этики пригрозил Жириновскому, что комиссия обсудит слова Жириновского… Ну а чего тут обсуждать-то? Как Жириновский должен был называть генетических крепостных и холопов? Ни в одном законе нет запрета раздавать деньги. Даже на Красной площади. И не вина Жириновского, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дмитрий Харатьян считает смерть Екатерины Дуровой «чудовищной несправедливостью» / 15 декабря
- Мнение: Письмо: «Муж пользуется услугами девочек по вызову» / 6 января
- «Начинаем с банана и заканчиваем ананасом»: Панин вдохновил Шуру на сексуальные эксперементы / 13 декабря
- Секреты незабываемого отдыха в Мексике / 20 декабря
- Поклонники заговорили о беременности Веры Брежневой после сообщения певицы в Instagram / 27 ноября
- Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein. ВИДЕО / 25 ноября
- «Слугу народа» ждет «концептуальный олень-2»? / 24 ноября
- Мало кто из тех, кого готовят на обмен, раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести / 28 декабря