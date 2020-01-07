«Признался в любви»: 84-летний Армен Джигарханян отпраздновал Новый год в компании бывшей жены Татьяны Власовой

07.01.2020, 22:21, Разное

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова всё же простила его и решилась на переезд к актёру. Как оказалось, экс-возлюбленные вместе отметили новогодние праздники.
Власова недавно стала гостьей ток-шоу «Пусть говорят» и пояснила о самочувствии артиста. По её словам, она увидела, что Джигарханян выглядит как человек, которого хорошенько помяла жизнь. Тем не менее, он по-прежнему проявляет чувства к бывшей жене, которая считает виновницей пошатнувшегося здоровья актёра Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Актриса не любит вспоминать о том периоде, и рада, что ей удалось помириться с Джигарханяном. Напомним, что знаменитости развелись почти 5 лет назад после 48 лет брака.



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