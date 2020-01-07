Певица Слава показала красавицу-дочь

07.01.2020, 22:05, Разное

День рождения наследницы справляли в ресторане Григория Лепса «Лесной» довольно узким кругом. На опубликованном в инстаграм-аккаунте артистки снимке запечатлены виновница торжества, которую обнимают маленькие дети – вторая наследница певицы и ее племянник, непосредственно сама Слава и две ее близкие подруги.

Все счастливо улыбаются. И стоит признать, что Саша выглядит настолько взросло, что скорее походит на еще одну мамину подружку, чем на ее дочь.

«С днем рождения, моя Сашунечка! 21год! Так круто погуляли в «Лесном», только отошла, поэтому выкладываю с запозданием!», – призналась исполнительница.

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Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 6 Янв 2020 в 11:34 PST

Теплое фото очень понравилось фолловерам. Многие тоже оставили свои поздравления в комментариях под постом. Кроме того, поклонники  подчеркнули невероятное сходство матери и дочери. «Ваша дочка прямо копия вас», «Красавица, вся в маму», «Как сестры», – восторгались пользователи Сети.

«Какие все красивые! Глаз не оторвать!», – призналась фанатка.



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Последнее: День рождения наследницы справляли в ресторане Григория Лепса «Лесной» довольно узким кругом. На опубликованном в инстаграм-аккаунте артистки снимке запечатлены виновница торжества, которую обнимают маленькие дети – вторая наследница певицы и ее племянник, непосредственно сама Слава и две ее близкие подруги. Все счастливо улыбаются. И стоит признать, что Саша выглядит настолько взросло, что скорее походит на […]

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