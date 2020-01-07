МИД Франции рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел Франции предупредило своих граждан об опасности пребывания на территории Ирана и рекомендовало им отказаться от поездок в эту страну.

«В виду крайне нестабильной ситуации в области региональной безопасности гражданам Франции настоятельно рекомендуется не посещать Иран. Тем выходцам из Франции, кто не имеет возможности временно покинуть страну, рекомендуется проявлять предельную бдительность и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности. В частности, им настоятельно рекомендуется ограничить свои поездки внутри страны, избегать мест массового скопления людей и заявить о своем присутствии в посольство и консульство Франции в Тегеране», – приводит сообщение МИД Франции ТАСС.

Накануне глава МИД Франции не исключил начала войны из-за разногласий Ирана и США.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что Сулеймани якобы готовил атаки на американских дипломатов и военных. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.





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