«Руки-Базуки» Кирилл Терёшин показал в Instagram свою новую девушку

Эпатажный российский блогер Кирилл Терёшин, также известный как «Руки-Базуки», на странице в Instagram опубликовал фото с девушкой. Новую возлюбленную «синтолового качка» зовут Дарья, и она также ведёт собственный блог в Сети.
Кирилл Терёшин нестандартным внешним видом и огромными бицепсами привлекает внимание многих девушек. У эпатажного блогера, нередко называемого фриком, несколько аккаунтов в Instagram, и в одном из них недавно появился ролик, в котором рядом с Терёшиным находится привлекательная блондинка со стройной фигурой. Ранее «Руки-базуки» уже «постил» снимки с этой девушкой, но только сейчас они признались, что стали парой. В кадре Дарья, ведущая блога «Правонарушительница», нежно гладит возлюбленного и прикасается губами к синтоловым бицепсам, а Терёшин задорно улыбается в камеру.
В минувшем году появлялась информация, что Кириллу Терёшину нашли врачей, готовых помочь избавиться от синтола, закачанного в мышцы. Тогда же сообщалось об успешно проведённом оперативном вмешательстве, однако многие интернет-пользователи замечают, что «руки-базуки» практически не уменьшились, поэтому подозревают блогера в пиаре и очередном «привлечении внимания» публики.
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Последнее: Эпатажный российский блогер Кирилл Терёшин, также известный как «Руки-Базуки», на странице в Instagram опубликовал фото с девушкой. Новую возлюбленную «синтолового качка» зовут Дарья, и она также ведёт собственный блог в Сети. Кирилл Терёшин нестандартным внешним видом и огромными бицепсами привлекает внимание многих девушек. У эпатажного блогера, нередко называемого фриком, несколько аккаунтов в Instagram, и в […]
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