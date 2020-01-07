«Руки-Базуки» Кирилл Терёшин показал в Instagram свою новую девушку

07.01.2020, 22:04, Разное

Эпатажный российский блогер Кирилл Терёшин, также известный как «Руки-Базуки», на странице в Instagram опубликовал фото с девушкой. Новую возлюбленную «синтолового качка» зовут Дарья, и она также ведёт собственный блог в Сети.
Кирилл Терёшин нестандартным внешним видом и огромными бицепсами привлекает внимание многих девушек. У эпатажного блогера, нередко называемого фриком, несколько аккаунтов в Instagram, и в одном из них недавно появился ролик, в котором рядом с Терёшиным находится привлекательная блондинка со стройной фигурой. Ранее «Руки-базуки» уже «постил» снимки с этой девушкой, но только сейчас они признались, что стали парой. В кадре Дарья, ведущая блога «Правонарушительница», нежно гладит возлюбленного и прикасается губами к синтоловым бицепсам, а Терёшин задорно улыбается в камеру.

В минувшем году появлялась информация, что Кириллу Терёшину нашли врачей, готовых помочь избавиться от синтола, закачанного в мышцы. Тогда же сообщалось об успешно проведённом оперативном вмешательстве, однако многие интернет-пользователи замечают, что «руки-базуки» практически не уменьшились, поэтому подозревают блогера в пиаре и очередном «привлечении внимания» публики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эпатажный российский блогер Кирилл Терёшин, также известный как «Руки-Базуки», на странице в Instagram опубликовал фото с девушкой. Новую возлюбленную «синтолового качка» зовут Дарья, и она также ведёт собственный блог в Сети. Кирилл Терёшин нестандартным внешним видом и огромными бицепсами привлекает внимание многих девушек. У эпатажного блогера, нередко называемого фриком, несколько аккаунтов в Instagram, и в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика