Никита Джигурда об интернет-родах: «Мы с супругой были первыми осмелившимися»

Шоумен Никита Джигурда пояснил поклонникам об онлайн-родах своей возлюбленной Марины Анисиной. Оказывается, супруги являются первыми, кто осмелился показать подобное. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram.
Актёр пообещал опубликовать знаковое видео «Рождение Ангела Христа» в 7 часов вечера на Рождество, которое в своё время набрало сотни тысяч просмотров и неоднократно удалялось, а также вызывало активные споры.
Джигурда отметил, что в 2009 году они вместе с женой стали первыми, кто решился показать на видео процесс родов, сейчас же таких пар гораздо больше. Кроме того, в то время данное событие все назвали грандиозным и жестко цензурированным. В заключении шоумен поздравил всех подписчиков с Рождеством, а поклонники взамен признались, что очень ждут эпатажное видео.
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