Sony раскрыла технические характеристики PlayStation 5

Несколько часов назад в беседе с журналистами сотрудники компании Sony рассказали некоторые технические характеристики игровой приставки нового поколения PlayStation 5. По словам руководителя Sony Interactive Entertainment Джима Райана, поклонникам стоит ожидать от консоли немало интересных особенностей.

Помимо этого, был опубликован официальный логотип устройства, который очень напоминает прошлые логотипы приставок бренда. Самой ожидаемой частью презентации было объявление технических характеристик консоли. Например, PlayStation 5 оснастят современной системой связи джойстиков под названием Haptics/Adaptive Triggers, высокоскоростным SSD и приводом Blu-ray.

Аппаратная поддержка технологии трассировки лучей впервые появится в приставках Sony. Райан подытожил, что более подробные сведения о девайсе предоставят в ближайшие месяцы. Вероятнее всего, на прилавках магазинов PlayStation 5 появится уже в 2020 году.

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