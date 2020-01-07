В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры

Государства не должны допускать разрушения памятников культурного наследия. Об этом во время встречи с постоянным представителем Ирана при ЮНЕСКО Ахмадом Джалали заявила генеральный директор этой организации ООН по культуре Одри Азуле, проинформировал 6 января сайт ООН.

«По данным прессы, президент США пригрозил в ответ на возможные атаки со стороны Тегерана нанести удары по 52 целям в Иране, включая культурные объекты. …Азуле напомнила о положениях Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия. И Иран, и США, как отметила Азуле, ратифицировали оба документа», – сказано в сообщении.

Азуле отметила, что в резолюции №2347, принятой Советом Безопасности ООН единогласно в 2017 году, осуждается разрушение объектов культурного наследия.

Глава ЮНЕСКО подчеркнула, что «культурное и природное наследие представляет универсальную ценность для всего человечества и способствует развитию мирного диалога между народами». По ее словам, международное сообщество обязано сохранить такие объекты для будущих поколений.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, а также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Трамп в случае атаки грозил нанести 52 удара по целям в Иране, в том числе, тем, что «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры».

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал глава Белого дома.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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