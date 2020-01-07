В Сети появились рендеры смартфона Google Pixel 4a. Новый девайс должен быть представлен в первой половине текущего года.

Представители компании Google стараются не разглашать любые детали, связанные с новым Pixel 4a. Тем не менее, иногда источники все же пренебрегают этим правилом. Совсем недавно в Сети появилась очередная порция информации. К тому же, были опубликованы рендеры новинки.

Если верить данным сведениям, новый смартфон оснащён одинарной основной камерой, установленной вместе с лазерным помощником автофокусировки и вспышкой в квадратном блоке в левом верхнем углу на задней панели. Рядом находится сенсорный датчик, предназначенный для дактилоскопии пальцев. В верхнем правом углу экрана расположена фронтальная камера. На верхнем торце есть аудиоразъем, размером 3,5 мм. Смартфон Google Pixel 4a будет рассматриваться как бюджетная модель.

Популярная модель Redmi оказалась сильно схожей со смартфоном, который относится к линейке Pixel от Google. Тем не менее, стоит отметить, что последние имеют отличительную черту в виде разделения задней панели на 2 цвета.

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