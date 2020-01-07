Опубликован ТОП-5 самых мощных смартфонов 2019 года

На данный момент в тренде мощные устройства, однако не каждая модель смартфона считается доступной. Специалисты опубликовали список бюджетных мобильных телефонов 2019 года с солидными характеристиками.
Во время составления рейтинга эксперты учитывали итоги теста в бенчмарке AnTuTu и рыночную цену. Первое место в рейтинге занимает Vivo X30 Pro 5G, оснащенный 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. В качестве процессора задействован Exynos 980. При тестировании девайс получил более 327 тысяч баллов. Следом располагается Oppo Reno3 Pro 5G, получивший 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а его аппаратной основой является чипсет Snapdragon 765G. Результат данного девайса – 318,3 тысячи баллов.
ТОП-3 закрывает еще один китайский смартфон — Honor 9X Pro с процессором Kirin 810 с 8/256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Его результат – 310,4 тысячи балла. Honor 20S и Honor 9X, в свою очередь, получили 301 и 300 тысяч баллов, заключили эксперты.
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