Опубликован ТОП-5 самых мощных смартфонов 2019 года

На данный момент в тренде мощные устройства, однако не каждая модель смартфона считается доступной. Специалисты опубликовали список бюджетных мобильных телефонов 2019 года с солидными характеристиками.

Во время составления рейтинга эксперты учитывали итоги теста в бенчмарке AnTuTu и рыночную цену. Первое место в рейтинге занимает Vivo X30 Pro 5G, оснащенный 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. В качестве процессора задействован Exynos 980. При тестировании девайс получил более 327 тысяч баллов. Следом располагается Oppo Reno3 Pro 5G, получивший 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а его аппаратной основой является чипсет Snapdragon 765G. Результат данного девайса – 318,3 тысячи баллов.

ТОП-3 закрывает еще один китайский смартфон — Honor 9X Pro с процессором Kirin 810 с 8/256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Его результат – 310,4 тысячи балла. Honor 20S и Honor 9X, в свою очередь, получили 301 и 300 тысяч баллов, заключили эксперты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Пентагона Марк Эспер объяснил «некоторые передвижения» американских войск в Ираке на фоне появившихся ранее сообщений о выводе иностранных войск с территории Ирака в соответствии с требованием Багдада. По словам главы Пентагона, передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода с территории этой страны, передает ТАСС. «Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, […]