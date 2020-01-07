Евгений Сатановский назвал главное препятствие для нанесения Россией ядерного удара по США

Отечественный учёный-востоковед, экономист и политолог Евгений Сатановский озвучил собственное мнение о том, почему РФ не сможет нанести ядерный удар по США. По мнению эксперта, основным препятствием являются гражданские и политические связи между государствами.
Политолог считает, что американское руководство всерьёз не верит в вероятность применения Москвой стратегического оружия. Поэтому в двустороннем диалоге они чувствуют некую «исключительность». По мнению Сатановского, сложившаяся ситуация «неравновесная», так как простые россияне, бизнес- и политические элиты страны тесно связаны с американцами и их организациями. В то же время США имеет в разы меньше связей с Россией, а потому — больше «рычагов влияния».
Евгений Сатановский высказал мнение, что Кремль должен диверсифицировать международные связи и не ограничиваться «ставками» на один регион или государство, что позволит обеспечить собственную безопасность.
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