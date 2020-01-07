Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 56, еще 213 человек пострадали

Число жертв давки в иранском городе Керман в ходе церемонии прощания с погибшим в результате атаки американских военных генералом Касемом Сулеймани возросло до 56 человек. Об этом 7 января сообщил Глава ведомства Ирана по чрезвычайным ситуациям Пир-Хосейн Коуливанд, информирует агентство Fars.
Он добавил, что еще 213 человек пострадали, они госпитализированы.
До этого было известно о 40 погибших и 213 раненных.
Первоначально планировалось, что сегодняшняя процессия завершится погребением генерала и одного из его соратников, однако власти решили отменить похороны из-за слишком большого количества людей, желающих попрощаться с ним.
Вечером агентство IRNA проинформировало, что похороны возобновили.
4 января с Сулеймани прощались в Багдаде, 6 января – в Тегеране.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.
Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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