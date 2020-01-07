Под Екатеринбургом пропала возвращавшаяся от подруги восьмиклассница

В Свердловской области без вести пропала ученица 8 класса. Девочка отправилась в гости к подруге, после чего перестала выходить на связь с родными, пояснила мать девочки.

Инцидент произошел в Верхней Пышме. Местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям. Женщина рассказала, что вчера ее дочь, ученица 8 класса, ушла в гости к подруге, однако домой она так и не вернулась. Как отметила родительница, накануне она не ссорилась с ребенком, они вместе ходили в торговый центр за покупками.

На вид девочке 14-15 лет, волосы длинные светло-русые, глаза карие. Мать отметила, она хотела забрать дочь домой, но в итоге ушла раньше, а девочка оставалась. Полиция просит всех, кто может помочь в поисках восьмиклассницы, обращаться к правоохранителям.

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