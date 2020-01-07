В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с участием внедорожника

В Тамбовской области внедорожник Renault Duster столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате аварии погибли четыре человека, рассказали в ГИБДД по области.

Инцидент произошел на 382-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий». В результате столкновения Mitsubishi Outlander вылетел в кювет, погибли оба водителя и две пассажирки. Точная причина ДТП пока неизвестна.

На место происшествия прибыли работники полиции и скорой помощи, подробности устанавливаются, отметили сотрудники правоохранительных органов.

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