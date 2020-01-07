Сивохо заявил, что медиатором конфликта на Донбассе может стать церковь

Церковь может помочь разрешить конфликт на Донбассе. Такое мнение 7 января в эфире телеканала «112 Украина» выразил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо.
«Все люди хотят мира. Церковь, естественно, как институт, который присутствует по все стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством… К примеру, Святогорский монастырь [в Донецкой области] в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев… Церковь может выступить медиатором», – сказал он.
По словам Сивохо, «то, что озвучивает церковь, – хорошо, все посылы мирные».
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
На оккупированной территории Донбасса свободно работают только священнослужители бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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