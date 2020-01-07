Парикмахер обезглавил двухлетнего ребенка в церкви и выпил его кровь

В Нигерии 26-летний молодой человек, работавший парикмахером, напал на двухлетнего ребенка, обезглавил его, а затем стал пить кровь. Подозреваемого задержали, подробности устанавливаются, отметили правоохранители.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в в штате Эбонаи на юго-востоке Нигерии. Мать малыша вышла, чтобы набрать воды. В это время житель напал на ребенка. Когда его задержали, правоохранители предположили, что произошедшее было частью какого-то ритуала, однако сам подозреваемый опроверг эту версию. Он отметил, что якобы после посещения церкви стал вести себя странно.

На данный момент молодой человек находится под стражей, работники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Подробности будут известны позже.

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