Глава Пентагона ответил на вопрос о войне с Ираном

Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец, сообщил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.
«Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», – приводит его слова ТАСС.
«Мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего», – добавил он.
В ответ на вопрос о том, считает ли он целесообразным убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, глава американского минобороны отметил, что иранский генерал «был пойман с поличным».
«Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты. Я думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя», – сообщил Эспер.
Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.
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