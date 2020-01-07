В Подмосковье из-за пожара в тепличном комплексе погибли восемь человек

07.01.2020, 21:20, Разное

В подмосковном Раменском из-за пожара в бытовках на территории тепличного комплекса погибли восемь жителей Таджикистана, еще один человек пострадал. Об этом сообщает Интерфакс.

В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово поступило 7 января в 5:07.  Уточняется, что к приезду пожарных огонь охватил бытовки на площади 240 квадратных метров, открытое горение удалось потушить к 6:05.

По данным Следственного комитета, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Ведомство завело уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам ( ч.3 ст. 109 УК).

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава Пентагона Марк Эспер объяснил «некоторые передвижения» американских войск в Ираке на фоне появившихся ранее сообщений о выводе иностранных войск с территории Ирака в соответствии с требованием Багдада. По словам главы Пентагона, передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода с территории этой страны, передает ТАСС. «Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика