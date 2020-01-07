В Подмосковье из-за пожара в тепличном комплексе погибли восемь человек

В подмосковном Раменском из-за пожара в бытовках на территории тепличного комплекса погибли восемь жителей Таджикистана, еще один человек пострадал. Об этом сообщает Интерфакс.
В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово поступило 7 января в 5:07. Уточняется, что к приезду пожарных огонь охватил бытовки на площади 240 квадратных метров, открытое горение удалось потушить к 6:05.
По данным Следственного комитета, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Ведомство завело уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам ( ч.3 ст. 109 УК).
Источник: Новая газета
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