Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов США

07.01.2020, 21:20, Новости дня

Российский хоккеист Илья Ковальчук купил новый дом в США, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Дом расположен в Беверли-Хиллз, его стоимость оценивается в $11,2 млн.

Ранее канадский клуб НХЛ «Монреаль» подписал  с Ковальчуком контракт.

Ранее Ковальчук выступал за американский «Лос-Анджелес», однако клуб принял решение расторгнуть контракт с игроком, и в декабре форвард был выставлен на драфт отказов. Место в составе «Лос-Анджелеса» Ковальчук потерял еще в ноябре, это связывали с низкой результативностью россиянина, который набрал лишь 9 очков в 17 играх по системе «гол+пас», забросив при этом лишь 3 шайбы.

«Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, поэтому тренер должен что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день для ребят, для команды и в случае необходимости готов играть», — говорил Ковальчук, комментируя ситуацию.

За «Лос-Анжелес» российский игрок выступал с июля 2018 года. Ранее в НХЛ он играл за «Атланту» и «Нью-Джерси». Выступая в НХЛ, Ковальчук трижды принимал участие в Матче всех звезд и становился лучшим снайпером регулярного чемпионата Лиги.



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