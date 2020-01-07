Мнение: Это террор — того, кого надо террор!

Вернулся, товарищи, из Новосибирска, оказывается надо снова работать. Выложу завтра все анонсы роликов, что не успел, но вот, что мне доставляет то, о чем я не буду говорить на Ютубе в силу разных причин. Итак, первым у нас отличился товарищ Гозман, о чем пост ниже в ленте и я даже сначала расстроился за себя, что написал и правда впопыхах (долбанный слепой метод) "Скорбить".



Однако, вот по таким — только скорбить и надо. У нас на линии Сергей Давидис — еще один любитель правильного террора, когда им можно — а их нельзя.

"Я нисколько не скорблю по генералу Сулеймани и даже наоборот. Но его убийство ставит более общие вопросы. Кому и когда можно убивать, а кому и когда нельзя? Мне кажется, что помимо проявления естественного одобрения убийства "плохого" и осуждения убийства "хорошего" в этой истории возникает вопрос о праве. Кто вправе решать кто плохой, а кто хороший, и если Трамп вправе, а Путин — нет, то почему?" — задается вопросом правозащитник и общественный деятель на своей странице в Facebook."Навскидку кажется важным, во-первых, то, что преступления и угрозы Сулеймани были достаточно очевидны и публичны, во-вторых, то, что его уничтожение было тоже публичным и авторизованным, в третьих, то, что субъект действий, администрация США находится под контролем совокупности институтов демократического общества. Осознание этой важности возникает из сравнения случаев Сулеймани (а также всяких объектов акций израильских спецслужб) и случаев Литвиненко, Скрипаля и Хангошвили, ответственность за убийства которых власти РФ, несмотря на бесспорные доказательства, не принимают на себя, а вина которых в каких-то преступлениях никак не доказана, тогда как администрация РФ не подконтрольна никому.

Генерал Сулеймани очевидно мученник. Более того, если я правильно запомнил новости, которые все больше слушал, т.к. 2 дня с другом, кого не видел год, способствуют далеко не работе, а как раз наборот — его заманили именно Штаты на встречу. И там же подло убили. На территории, еще и еще раз — третьей страны. Без суда. Без хоть каких-то доказательств.

И вот, волшебное.

1) Преступления — очевидны и публичны — пишет аналитик. Япона мама, каждый президент США столько народу завалил, что мы должны сброситься. По бомбе. На Вашингтон.

2) США находятся под контролем институтов демократического сообщества… где-то в голосину ржет Трамп…

3) От "очевидных" зверств убитого генерала перешли к "очевидным" преступлениям России. Господи, как у них все хорошо, пока их за жопу не берут… а там начинаются почему-то вопли про суды, про доказательства, про презумпцию невиновности…

4) Администраци РФ неподконтрольна никому — ужас-то какой!

Нет, я понимаю, что деньги не пахнут, я понимаю, что такие же сволочи и подонки прислуживали фашистам, как сейчас некоторые блогеры очевидно (клевое слово, да?) — террористическому режиму США. И хрен бы со мною, в Штатах даже население стало допирать, что скоро их начнут бить — хотя бы за пределами СГА — и может быть даже ногами (а может и хуже).

У меня только один вопрос. Вот эти подхрюкивающие не понимают, что они будут висеть, как повис один любитель в гитлеровской Германии — подобной журналистики? И висеть они будут не за что, а за шею?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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