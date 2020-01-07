Модель Кейлен Уорд собрала $700 тыс, присылая интимные фото тем, кто донатит на борьбу с пожарами в Австралии

Девушка уточнила, что за пожертвования с большей суммой она будет присылать свои видео
20-летняя Инстаграм-модель Кейлен Уорд заявила, что собрала 700 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии, пообещав отправить инт*мные фотографии всем, кто пожертвовал деньги благотворительным организациям. Об этом девушка рассказала в Твиттере.
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4 января Уорд пообещала, что отправит по одному фото за каждые 10 долларов донатов в фонды.
Девушка уточнила, что за пожертвования с большей суммой она будет присылать свои видео. Она просила высылать подтверждения платежа ей в личные сообщения. Но из-за большого наплыва пожертвований ей пришлось нанять четырёх помощников, которые проверяют платежи. Уорд рассказала, что некоторые пользователи присылают фейковые квитанции.
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В разговоре New York Post Уорд пояснила, что «видела все сообщения в Твиттере об австралийских пожарах, и обеспокоена тем, что об этом мало пишут в СМИ, а благотворительным организациям переводят недостаточно средств.
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