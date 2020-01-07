Госдолг Украины вырос более чем на 700 млн долларов

За три месяца государственный долг Украины вырос более чем на 717 млн долларов, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
«В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 млрд гривен (около 717,3 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать», – приводятся слова Бойко в сообщении на сайте партии.
Депутат Рады подчеркнул, что бюджету Украины не хватает средств из-за недобора на таможне и спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Именно поэтому и произошли задержки с выплатой заработных плат, а бюджет недополучил примерно 80-90 млрд гривен (3,37 – 3,79 млрд долларов), утверждает Бойко.
«Завели спекулятивный капитал через облигации под 9% годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так «укрепил» гривну, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи», – подчеркнул он.
В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 1,02 млрд долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: За три месяца государственный долг Украины вырос более чем на 717 млн долларов, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. «В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 млрд гривен (около 717,3 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Поэтому бюджет страны на 2020 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова приговорили к одному году колонии / 6 декабря
- Раскрыто отличие Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus / 5 января
- В Москве участкового, фабриковавшего дела о наркотиках, приговорили к трем годам колонии / 8 декабря
- В Крыму отреагировали на возбуждение Украиной дела из-за прибытия поезда / 25 декабря
- Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах / 15 декабря
- Израильский дипломат назвал туманным будущее Нетаньяху / 12 декабря
- Панеттьери отпраздновала День благодарения с Хикерсоном, избивавшим ее / 3 декабря
- Lifan останется на рынке России / 3 декабря